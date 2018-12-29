Пожар на газопроводе в Подмосковье: отключены от снабжения около тысячи потребителей

Сегодня ночью в подмосковном Серпуховском районе произошел порыв газопровода с последующим возгоранием «голубого топлива», в результате чего почти тысяча потребителей, в том числе котельные, остались без газоснабжения. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, высота горящего факела достигала 15 метров.

В МЧС уточнили, что сообщение о ЧП поступило в 2:25 мск – был поврежден газопровод между деревнями Иваньково и Калиново, однако угрозы населенным пунктам не было. В 3:20 был перекрыт отвод газопровода, в 4:40 – было ликвидировано факельное горение.

В 09:15 на место происшествия, которое было оцеплено сотрудниками автоинспекции, прибыла ремонтная бригада.

По данным Минэнерго РФ, которые приводит «Интерфакс», в результате ЧП было прекращено газоснабжение 830 абонентов.

Между тем в региональном главке МЧС подчеркнули, что подготовлен перевод двух котельных, питающих Протвино на резервное питание дизельным топливом. «Сформирован необходимый запас дизельного топлива. Все социально-значимые объекты будут питаться от электроснабжения», – заверили в МЧС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.12.18

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