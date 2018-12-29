Террористы и развал ЕС: Россия под ударом деградации международной обстановки

В 2019 году Россию ожидает обострение международной обстановки – любая, даже мелкая, провокация может стать поводом для удара по стране извне. Как считает политолог, историк, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, особую опасность представляет передислокация террористов «ИГИЛ» (запрещенная в РФ организация) в страны Средней Азии, распад Евросоюза и наращивание ядерного потенциала в мире. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

«Самый главный риск, конечно, это дальнейшая деградация внешнеполитической ситуации, снижение уровня безопасности, снижение порога применения ядерного оружия во всем мире», – считает Данилин.

При этом, как отметил эксперт, основная проблема заключается в том, что Москве сложно переломить ситуацию в позитивную сторону, единственным способом фактически остается «последовательно выступать против дальнейшего ухудшения международной обстановки».

«На наших границах серьезную угрозу представляет собой ситуация на Украине, а также ситуация в Таджикистане и Киргизии, меньше – в Узбекистане. Проникновение радикальных элементов эти регионы очевиден. Возвращение «ИГИЛ» (запрещенная в РФ организация) в эти регионы тоже вполне возможно», – опасается он.

«Может быть, серьезная деградация ожидает Балканский полуостров. Это всегда взрывоопасное место, где начинались две мировые войны», – отметил политолог.

Кроме того, по его оценке, опасения вызывает нарастающий кризис в Евросоюзе. «В части недовольства среднего класса ситуацией, сложившейся в контексте глобализации по вине евробюрократов, так и в связи с наплывом мигрантов в таких странах, как Франция и Германия», – сказал Данилин.

В этой связи он напомнил, что Россия «напрямую завязана с Европой». «Прямая пуповина, газопроводная. Все это не так просто, и забыть об этом не получится. Снижение экономического роста у них напрямую будет влиять на наши доходы также. Злорадствовать по поводу того, что они распадутся глупо, это для нас так же опасно, как и для них», – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что в современном мире настолько сильна интеграция, что все события на международной арене так или иначе касаются России. «Нас касается все, даже выборы президента США. Вроде бы, казалось бы, где эти выборы, где мы, но… Нас касается отравление «чмыря», предателя на Британских островах (экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля). Его отравили там, а нас касается. Получается, что мир стал настолько взаимосвязан, что нас может коснуться то, что какая-то девочка в США в Мата Хари решила поиграть. Вроде бы нас не касается, а на самом деле – напрямую», – обратил внимание Данилин.

При этом политолог подчеркнул, что ждать улучшения отношений с Западом в 2019 году не приходится. «Не стоит ждать снятия санкционного бремени. К сожалению, это надолго, не стоит ждать и улучшения взаимоотношений с Европой или с США. Но, тем не менее, это хорошая прививка для экономического организма государства. Она мотивирует как элиты внутри страны, так и население, хотя населению, это определенно не нравится, так же, как и растущий курс доллара. Если с этим иметь дело как с данностью, удастся переломить взгляд населения на это не как на проблему, а как на реальность, в которой мы живем, это будет, пожалуй, дополнительный стимул для консолидации нации», – заключил Данилин.

Москва, Мария Вяткина

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