Анатолий Вассерман: В 2019 году нужно готовиться к «всеобщему обвалу»

2018 год показал, что «ресурс стабильности» в мире заканчивается, в то время как Россия до сих пор пытается определиться, что такое эта «стабильность» и как с ней жить. Об итогах уходящего года и том, что принесет 2019, в комментарии РИА «Новый День» сказал известный интеллектуал, политконсультант и телеведущий Анатолий Вассерман.

«Народ Российской Федерации доказал, что ценит стабильность куда выше, чем возможные рывки с непонятными результатами. Экономический блок правительства Российской Федерации (во главе с премьером) доказал, что не знает, как опереться на стабильность. Силовой блок правительства Российской Федерации (во главе с президентом) доказал, что умеет очень многого добиваться за пределами страны, но пока не знает, можно ли совместить стабильность с развитием внутри страны. Остальной мир доказал, что ресурс стабильности близок к исчерпанию», – считает Вассерман.

Прогнозируя события, которые могут повлиять на Россию в 2019 году, эксперт отметил, что нужно готовиться «ко всеобщему обвалу».

«Мы слишком тесно интегрированы в общемировое хозяйство и поэтому куда острее, чем в советское время, ощущаем глобальные потрясения. А в ближайшие годы потрясения многократно возрастут. Сможем ли уцелеть, когда соседние комнаты общего дома рушатся?» – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.12.18

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