Россия-2019. Не перегнет ли Кремль палку?

Уже в середине января цены на товары и услуги в России могут вырасти до 10%, что неизбежно приведет к обострению социально-политической ситуации в стране. В интервью РИА «Новый День» политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов отметил, что главным риском может стать то, как именно будет проявляться недовольство граждан, и почувствует ли Кремль грань, за которую лучше не заходить.

«В первую очередь риски социально-экономического плана, потому что 1 января с повышением НДС мы увидим рост цен. При этом следует ожидать новой волны санкций – к сожалению, российская экономика прошла период, когда санкции были только во благо, сейчас они наносят существенный вред – и уже же к середине января мы столкнёмся с подорожанием не только продуктов, но и услуг процентов на 10%», – сказал Фетисов.

Эксперт также обратил внимание, что для жителей России в 2019 году вводится новая строчка в платежке за услуги ЖКХ. «В абсолютном большинстве регионов в платёжках появляется строка по вывозу твердых бытовых отходов. И если городские жители, может быть, не так негативно отнесутся к этому, то в сельской местности, конечно, следует ожидать очень серьезного негатива по отношении к этой статье и возросшие протестные активности», – прогнозирует он.

По мнению Фетисова, сложная экономическая конъюнктура вкупе с непопулярными решениями правительства РФ создают гремучую смесь, которая негативно скажется на рейтинге власти.

«Получается переходный период экономики и он, конечно, ударит по жителям страны. В результате всего этого можно прогнозировать протестную активность. Вопрос, как это будет происходить, будут ли это массовые протестные акции на улицах, либо это скажется на результатах выборов, покажет только время. Но, скорее всего, следует ожидать роста протестного голосования», – сказал он.

Как считает Фетисов, с учетом этих тенденций наибольший риск несет реакция Кремля на происходящее в стране. «Сейчас заметно, что и президент, и премьер понимают непопулярность той же пенсионной реформы и других шагов, которые сейчас планирует правительство. Понимание есть, но сейчас, по логике правительства, это неизбежность, от которой нельзя уйти. Риски могут заключаться в том, понимают ли в Кремле ту самую грань, не перегнут ли палку», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.12.18

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