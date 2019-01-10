Тушинский тоннель: грязевой поток удалось остановить

В Тушинском тоннеле, где сегодня произошел провал грунта, в результате чего было парализовано движение транспорта, начался вывоз песка. «Воды в тоннеле уже нет, вывозят песок. Готовим к открытию движения», – сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы.

Вместе с тем, дорожные службы завершили установку ограждений для более удобной организации движения транспорта по временной схеме.

В ЦОДД отмечали, что в область по Волоколамскому шоссе движение организовано по встречной полосе от эстакады в районе ул. Академика Курчатова до стадиона «Спартак» – далее по своей полосе. В центр движение по Волоколамскому шоссе временно приостановлено.

Власти заверяли, что к утру пятницы, 11 января, движение по тоннелю будет возобновлено.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.19

Росстат уточнил инфляцию-2018: получилось хуже, чем ожидали власти. / «Никто никого не наклонит»: Лукашенко высказался о присоединении к РФ и пригрозил Москве. / Назван срок открытия Тушинского тоннеля после грязепада. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»