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Четверг, 10 января 2019, 18:09 мск

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Тушинский тоннель: грязевой поток удалось остановить

Фото: twitter.com/gucodd

В Тушинском тоннеле, где сегодня произошел провал грунта, в результате чего было парализовано движение транспорта, начался вывоз песка. «Воды в тоннеле уже нет, вывозят песок. Готовим к открытию движения», – сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы.

Вместе с тем, дорожные службы завершили установку ограждений для более удобной организации движения транспорта по временной схеме.

В ЦОДД отмечали, что в область по Волоколамскому шоссе движение организовано по встречной полосе от эстакады в районе ул. Академика Курчатова до стадиона «Спартак» – далее по своей полосе. В центр движение по Волоколамскому шоссе временно приостановлено.

Власти заверяли, что к утру пятницы, 11 января, движение по тоннелю будет возобновлено.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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