«Полный тупик»: Россия погрузилась в глубокий системный кризис

Россия переживает глубокий системный кризис, и исправить ситуацию можно только принятием ряда законов, которые будут крайне непопулярны только у 1% населения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Госдуме заявил депутат Олег Шеин. «Эсер» с думской трибуны не просто констатировал серьезность социально-экономической ситуации в стране, но и, как рекомендовал спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложил конкретные меры по преодолению кризиса. Одна из них – отмена пенсионной реформы с постепенным снижением пенсионного возраста.

В своей речи Шеин напомнил о публикации десятилетней давности в «Российской газете», где говорилось о том, что к 2020 году средняя зарплата в России составит 2,7 тысячи долларов, семья из 3 человек будет жить в квартире площадью порядка 100 кв метров, средний класс составит половину населения, а инфляция не будет превышать 3%.

«Либо нам осталось совсем немножко подождать, либо всеми этими процессами руководят люди, которые не умеют ни прогнозировать, ни нести ответственность за последствия своих прогнозов, – пояснил парламентарий. – Нам сейчас говорят о новых очередных задачах: вхождении в пятерку ведущих экономик, сокращении бедности вдвое, но посмотрите, чем закончился этот десятилетний цикл с 2008 года».

Шеин обратил внимание, что в среднем мировая экономика выросла на 40%, а российская – на 7%. При этом даже в Иране, который почти десятилетие находился под санкциями, отмечен рост в 18%. «Что-то неладное происходит с органами исполнительной да и законодательной власти в России, потому что при прочих равных условиях темпы экономического развития отличаются больше, чем вдвое», – констатировал депутат.

Парламентарий напомнил о провале всех запланированных макроэкономических показателей, которые зафиксировала Счетная палата: рост экономики в 2018 году ожидался на отметке 2,1, но получилось 1,5 – «что меньше даже чем в 17 году», и инфляция очевидно выйдет за границы прогнозируемой.

«То есть, вместо рывка идет процесс затухания, идет процесс снижения темпов экономического развития полностью противоречащий тем декларациям, которые мы слышим», – подчеркнул Шеин.

«Наконец, уровень жизни населения – важнейший показатель. Предполагался рост на скоромные 2,3%. В конце года Росстат заявил, что вместо роста идет снижение», – указал также депутат.

Вместе с тем парламентарий напомнил скандальную историю с приписками данных по сельхозпродукции в Росстате, «масштаб которых был немыслим даже в Советском Союзе». «Приписки по производству молока +3%, по объемам выращенных фруктов +8%, по объемам выращенных овощей +17%, а по картофелю и все +36%, – отметил он. – Вместо 30 млн тонн картофеля – собрано 22 млн тонн. Вместо увеличения производства оказалось снижение, и соответственно валовый национальный продукт РФ на полтриллиона рублей меньше – правда, соответствующей корректировки от Минэкономразвития пока мы не видели».

Точно так же, как отметил Шеин, считается чиновниками и средняя зарплата по стране, которая сейчас, по их мнению, находится на уровне 40 тысяч рублей. «Считают только людей, которые трудятся официально: госслужащие, бюджетники, силовики, – пояснил он. – Российский реальный рабочий класс – продавцы, водители, штукатуры, маляры, прочие рабочие профессии, которые заняты в неофициальном сегменте экономики в методиках Росстата не учитываются, а их реальная зарплата меньше, чем у полицейских».

«Вопрос: как вообще можно правильно прогнозировать развитие страны, если вместо реального положения дел мы имеем некую телевизионную картинку, служащую только цели внутренней пропаганды? – возмутился депутат. – Невозможно же правильно строить будущее, если мы не понимаем настоящее».

«Эсер» напомнил, что Россия перестала вкладывать деньги в экономику США, и стала вкладывать в экономику Японии и Китая. «На прошлой неделе Центробанк на этом погорел и из-за девальвации юаня потерял 300 млрд рублей, – указал парламентарий. – Эта сумма больше, чем ежегодные вложения в российские высшие школы. Как при этом можно прогнозировать вхождение в пятерку ведущих экономик мира и снижение бедности?»

«Правда, на другом полюсе у нас все хорошо, – с сарказмом продолжил Шеин. – Если в 2016 году отток капитала из страны был 15 млрд долларов, и коллега Макаров (депутат Госдумы, «единоросс» Андрей Макаров, соавтор закона о налогах для самозанятых, – ред.) с этой трибуны об этом говорил, то в 2018 году уже не 15 млрд долларов, а все 60 млрд. И отток капитала производится вовсе не узбекскими рабочими, а в первую очередь крупными корпорациями. Напомню, только у «Роснефти» 11 дочерних компаний в офшорных точках».

Шеин подчеркнул, что в случае действия бюджетных правил 2010 года сейчас федеральная казна была бы больше на 5 трлн рублей. «Но после 2010 года пачками принимались законы о бесконечных налоговых льготах», – отметил он, пояснив, что речь идет о послаблениях для госкорпораций и крупных нефтяных компаний.

«Эти 5 трлн можно было бы направить на образование, медицину, пенсионное обеспечение – но нет, – констатировал он. – Принимаются решения в интересах крупного капитала. И налоговые дыры в этих условиях закрываются за счет работающего класса – я имею в виду известное решение по НДС».

Между тем, как обратил внимание Шеин, у работающего класса денег все меньше, и именно по этой причине в стране резко возрастает объем потребительских кредитов. «В принципе то, что мы имеем – это полный тупик, – резюмировал депутат. – 40% населения работают в неофициальном сегменте экономики, рождаемость снизилась, смертность превысила ее в прошлом году на 200 тысяч человек. Минтруд, который в этом зале распинался о преимуществах пенсионной реформы, на днях заявил, что в этом году безработица вырастет на 27%».

В качестве реальных мер для выхода из системного кризиса Шеин предложил введение прогрессивного подоходного налога, пересмотр налоговых льгот для корпораций, отмену внутренних офшоров, запрет государством как минимум корпорациям на формирование офшорных дочек за границей.

Кроме того, как считает депутат, в России необходимо отменить пенсионную реформу и принять решение о плавном снижении пенсионного возраста – «чтобы избыточная рабочая сила уходила с рынка труда». Налоговую нагрузку на капитал, напротив, следует увеличить до европейского уровня, и расходы на образование и медицину увеличить вдвое.

«Я напомню, что только из-за преждевременной смертности российских работников национальная экономика ежегодно теряет порядка 12 трлн рублей», – добил коллег цифрами Шеин.

«Разворот в общественном сознании в этом направлении есть, – заявил депутат. – А вслед за ним будет и разворот в сознании политическом».

«Справедливая Россия» в этом зале предлагала и будет предлагать конкретные меры. Они, безусловно, будут приняты – и вовсе не так далеко, не в 30-40 годы, как хотелось бы считать представителям других политических сил, работающих на 1% населения страны», – заключил Шеин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.01.19

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