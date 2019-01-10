ЧП ликвидировано: Тушинский тоннель очистили от грязи

В Тушинском тоннеле, где сегодня произошел обвал грунта, парализовавший движение транспорта по Волоколамскому шоссе, завершаются работы по ликвидации последствий ЧП. Как сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, сейчас идет промывка тоннеля, движение будет возобновлено в ближайшие минуты.

«Началась промывка тоннеля. Движение планируется запустить в ближайшие 20-30 минут. Сначала поедет городской транспорт, затем пустят всех», – говорится в сообщении.

В ЦОДД уточнили, что «движение будет восстановлено по основному ходу – временной схемы движения не будет, блоки уже убирают».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.19

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