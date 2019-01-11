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Пятница, 11 января 2019, 13:42 мск

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Устроили стрельбу и засунули в багажник: в центре Москвы похитили мужчину

В центре Москвы преступники устроили стрельбу и похитили мужчину. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером недалеко от кафе на Проспекте мира. Злоумышленники произвели выстрелы из огнестрельного оружия, напали на мужчину и засунули его в багажник автомобиля. После этого они скрылись с места происшествия.

По данному факту организована доследственная проверка.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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