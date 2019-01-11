Москва без врачей: мэрия «маскирует» реальные данные о ситуации в городском здравоохранении

Контрольно-счетная палата Москвы заявила о том, что в столице уже пятый год сокращается число медицинских работников. При этом, согласно отчету аудиторов, который приводит РБК, городские власти в определенной степени пытаются скрыть реальные сведения о кадровом голоде и состоянии системы здравоохранения.

Согласно выводам аудиторов, количество врачей и медсестер в Москве снижается каждый год. Если еще в 2014 году на 10 тысяч населения приходилось 38,7 врача и 72,8 медсестры, то в 2017 году – 35,3 врача и 57,9 медсестры – по государственным нормам должно быть 36,9 врача и 66,5 медсестры. Всего же к 2017 году в Москве осталось 44 103 врача и 72 316 медсестер. Кроме этого, почти на 10% сократилось количество специалистов, имеющих квалификационную категорию – с 46,5 до 37,8%.

Вместе с тем аудиторы отмечают, что в последние годы сокращалось число официальных показателей, по которым можно было бы оценить реальное положение дел в московских больницах. «Количество конечных результатов госпрограммы, характеризующих решение задач кадрового обеспечения отрасли здравоохранения, начиная с 2016 года последовательно сокращалось, вплоть до полного исключения при актуализации программы в 2018 году», – говорится в документе.

В контрольно-счетной палате пояснили, что к 2018 году в подпрограмме «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы» остался единственный показатель – «число врачей, получивших статус «московский врач», что не отражает обеспеченность населения врачами и медсестрами.

Как считает президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский, выводы аудиторов подтверждают отсутствие научного подхода столичных властей к медицине.

«Отказ от всех целевых показателей, игра с ними в течение года или нескольких лет – все это говорит об отсутствии понимания городских властей, что же они хотят получить в итоге от московского здравоохранения. Программа должна была быть согласована с обществом, а ее даже общественный совет при департаменте здравоохранения в свое время не обсуждал. Если бы она была согласована, это бы дало стабильность и невозможность жонглировать цифрами», – подчеркнул Саверский.

Напомним, в 2012-2014 годах в Москве проводилась оптимизация системы здравоохранения, которая, если судить о оценкам экспертов, фактически предполагала ликвидацию почти трети из 65 городских больниц, в том числе трех роддомов, а также сокращение порядка 7 тысяч медработников. Однако официальных данных на этот счет нет.

Москва, Мария Вяткина

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