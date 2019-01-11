«Вот и прорыв, как обещали». Москвичи в фотожабах рассказали о ЧП в Тушинском тоннеле

ЧП с Тушинским тоннелем на северо-западе Москвы стало предметом саркастичных мемов и фотожаб в соцсетях. Москвичи раскритиковали работу чиновников мэрии, допустивших такой масштабный провал грунта, и с опаской предположили, что в следующий раз подобная ситуация может произойти в метро, где без жертв уже не обойдется.

Ситуацию с Тушинским тоннелем обсуждали в крупных московских пабликах в соцсетях. В «Фейсбуке» горожане сравнивали видео с места ЧП с кадрами известных фильмов о катастрофах, и искали причину инцидента. «Почти как в фильмах со Сталлоне», – «восхитился» Виктор В. «Неужели опять Обама», – с иронией предположил пользователь Didzis A. «Это они специально воду в Москве-реке спускают, чтобы американский эсминец к Кремлю не смог подплыть», – подхватил Wassily Kashkin.

«Вот и прорыв, как и обещали», – не без сарказма констатировала Наталья Б. «Зато завтра там можно будет на коньках кататься!» – оптимистично шутят некоторые пользователи.

«Хочется поздравить нашу мэрию с наступившим новым годом. Вам, наши избранные, город и природа уже намекают на наступивший предел», – прокомментировала сообщения о ЧП Анастасия К. «Я живу в Москве всю жизнь. Такого жадного и [нехорошего] руководства не было никогда. Все деньги уходят в пиар», – считает Сергей Ф. «Тушинский туннель, значит, затоплен. В Куркино часть дорог перепахали и обещают, что это аж до 30-го июля. Что дальше? Ленинградка в танковый туннель обвалится?» – предположил Sergey К. «И так уже страшно в метро ездить после взрыва, а теперь еще и воды бояться», – сетует Татьяна К.

В сообществе автомобилистов «Синие ведерки» в «Фейсбуке» пользователи интересовались, почему мэр столицы Сергей Собянин в первые же часы не приехал на место ЧП, а прислал вместо себя своего заместителя по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова. «Лужков бы там впереди всех служб бы был», – уверена Анастасия К. «Лужков строил, его проблемы. Реноватор у нас только там, где победы», – объяснил ситуацию Юрий Б. «Сейчас, только свежую причёсочку сделает, 100500-й новый костюм наденет, личный журналистский пул захватит с собой и сразу приедет», – прогнозирует Алексей С. «До Тверской, 13, далековато. Не добьет струя», – констатировал Алексей Ш, указав адрес здания мэрии Москвы.

Во время ремонтных работ жители столицы с сарказмом советовали мэрии использовать для латания провала самый популярный материал. «А плиткой заложить не пробовали?» – поинтересовался Дмитрий К. в сообществе «Интересная Москва».

«В шлюзах сейчас воды практически нет. С интересом посмотрю на результат штопки весной, когда воду пустят», – отметил Volger W.

«Это – перформанс, а вы ничего не понимаете!» – подытожил Николай Л.

Обвал грунта в Тушинском тоннеле произошел утром 10 января, движение в нем было полностью перекрыто. К вечеру последствия ЧП удалось ликвидировать, и движение транспорта было возобновлено. Сегодня специалисты должны начать обследование аварийного участка, чтобы установить точную причину случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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