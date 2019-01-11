В Подмосковье арестован убийца полицейского

В Подмосковье арестован подозреваемый в убийстве полицейского. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что во время допроса обвиняемый признался в убийстве сотрудника МВД и сообщил обо всех обстоятельствах преступления. Он подтвердил также, что является уроженцем Чувашии и ранее был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

По ходатайству суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло 9 января около 5 часов утра в одной из квартир в Подольске. Погибший, который являлся сотрудником полиции и нес службу в Тверской области, был в гостях у знакомой и вместе с ее соседом распивал спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в результате сотрудник МВД получил удар ножом в область шеи и скончался на месте. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.01.19

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