В Москве ищут «крайнего», кто заплатит за аварию в Тушинском тоннеле

В Москве ищут виновника крупной аварии в Тушинском тоннеле для возмещения ущерба и восстановления повреждённого участка канала имени Москвы. Как сообщил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин, детальное обследование аварийного участка канала займет примерно две недели.

«Все гидротехнические сооружения застрахованы. После того, как будет определён виновный в возникновении аварии, будут выставлены претензии к производителю работы в 2000-х годах, либо будет предъявлена к страховому возмещению сумма ущерба, который был нанесен», – цитирует Елянюшкина «Интерфакс».

Глава канала имени Москвы также отметил, что страховые обязательства самого канала после ЧП пока не определены. «Говорить о чем-либо конкретном пока преждевременно – к настоящему моменту компания не располагает информацией об ущербе третьим лицам. Мы выясняем обстоятельства произошедшего, и если событие будет признано страховым случаем, «СОГАЗ» выполнит свои обязательства, предусмотренные договором страхования», – подчеркнул он.

Елянюшкин также отметил, что детальное обследование аварийного участка канала займет две недели, в лучшем случае, одну неделю, но участок выведен из эксплуатации до 1 апреля.

«Нужно будет ликвидировать лед и слой ила, возможно, подождать, пока ил подмерзнет. 15 февраля планируем выйти на основные работы», – сказал он.

Напомним, утром 10 января в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров и вынос части воды на автомобильную дорогу. Движение по тоннелю было временно остановлено.

По данным ФГБУ «Канал имени Москвы», ситуация с размывом грунта произошла под земляной насыпной дамбой в районе стыка автомобильного тоннеля, построенного в начале 2000-х годов, – между грунтом и шпунтовой стенкой.

ЧП Москвы стало предметом саркастичных мемов и фотожаб в соцсетях. Москвичи раскритиковали работу чиновников мэрии, допустивших такой масштабный провал грунта, и с опаской предположили, что в следующий раз подобная ситуация может произойти в метро, где без жертв уже не обойдется.

Москва, Мария Вяткина

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