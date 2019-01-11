Уровень не ниже класса «люкс»: московские чиновники заказали шикарные обеды и фуршеты почти на 75 млн бюджетных рублей

Мэрия Москвы решила потратить на фуршеты и банкеты около 75 млн рублей. Контракты на организацию и обслуживание мероприятий уже заключены, как следует из информации на официальном сайте Госзакупок. Кормить чиновников и приглашенных будет один и тот же подрядчик – это ГУП «Комбинат питания финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы». Средства возьмут из бюджета столицы.

Во всех случаях подрядчик должен заранее составить конкретное меню из указанных чиновниками блюд и согласовать его с Управделами. Так, по одному из контрактов чиновники готовы заплатить «Комбинату питания» 28,7 млн рублей за «оказание услуг по обеспечению выездных протокольных мероприятий (буфетное обслуживание)». В техзадании к закупке сказано, что определить объем этих услуг невозможно, поэтому расчет ведется по количеству участников – их должно быть не менее 7 тысяч человек. «Обслуживание должно быть на уровне класса «люкс» и предусматривать элементы протокольных действий. Форма обслуживания – банкет с рассадкой или фуршет», – говорится в документации.

Подрядчик обязан сам подготовить место, доставить питание, сервировать столы (они обязательно должны быть накрыты скатертями), обслужить гостей и убрать помещение после мероприятия. Сотрудники подрядчика должны быть в спецодежде (светлый верх, темный низ) и с медкнижками, а питание следует перевозить только в транспорте со специальным гигиеническим покрытием.

Кроме того, как требуют чиновники, продукты не должны содержать химические консерванты (кроме икры лососевых рыб), а красители должны быть исключительно натуральными. «Не допускается использование мяса птицы механической обвалки и выработанных из него продуктов; рыбы, выращенной в искусственных водоемах с применением специальных кормов и антибиотиков; молочного напитка и молочных продуктов, выработанных из/и с использованием сухого молока», – следует из документации.

В меню, в частности, в качестве холодных закусок входит рулет из кролика с курагой, террин из телятины с соусом из южных фруктов, буженина, язык, ростбиф – примерно за 330 рублей за порцию. Любителям рыбы предложат слабосоленую семгу, осетрину, муксуна, нельму и омуля – порция должна стоить около 470 рублей.

В разделе «овощи» значатся закуска из спелого авокадо с кедровыми орешками, помидорами черри и свежим перцем, баклажаны с зернами граната и фаршированные сливочным сыром цуккини. Салатов на столах должно быть не менее трех разновидностей, а тарталеток и канапе – по четыре.

Кроме того, мэрия будет угощать гостей крем-супом из спаржи, судаком в сливочном соусе, белыми грибами, томлеными в сливках, и горячими блюдами из рыбы, мяса и птицы. Запивать эти яства гости будут чаем, натуральным кофе, минеральной водой и соком.

В качестве спиртных напитков предусмотрен коньяк не менее, чем 10-летней выдержки (порция в 150 грамм примерно за тысячу рублей), вином и шампанским брют (200 грамм стоит около 700 рублей), и односолодовым виски по цене более тысячи рублей за 150 грамм.

Заявки на конкурс подавали ООО «Конкорд М», АО «Усадьба-Центр» и ГУП «Комбинат питания финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы» – последний и стал победителем. Этот контракт действует до 30 июня 2019 года. Платить по счетам мэрия намерена ежемесячно по факту оказанных услуг.

Второй контракт в декабре 2018 года был также заключен с «Комбинатом питания», его начальная цена составила почти 30 млн рублей, а действовать он будет до 31 декабря 2019 года. Интересно, что и победитель, и второй участник – АО «Усадьба-Центр», согласно данным сайта Госзакупок, заявили одинаковую вплоть до копейки цену: 13 333,31 рубля за единицу в рамках контракта. Тут подрядчик также должен организовать фуршет, прием, обслуживание и проводы гостей. Требования к безопасности и качеству блюд в техзадании занимают пять страниц. Отдельно указано, что столы должны быть накрыты специальными банкетными скатертями, «углы скатерти с торцов должны быть аккуратно собраны внутрь, а нижняя кромка скатерти должна быть на одном уровне от пола».

Посуду чиновники потребовали фарфоровую и хрустальную, а столовые приборы – из мельхиора и серебра. В числе блюд, помимо прочего, должны быть салат с мурманской треской и свежими овощами на подушке из имбирной пасты, а также салат Корн с дыней и кусочками вяленой ветчины в соусе из крымского инжира. Тарталетки указано приготовить, в частности, с красной икрой и перепелиными яйцами, лососем с авокадо, каспийским заломом и ананасом. В числе спиртных напитков – все те же хорошие вино, виски и коньяк.

Начальная цена третьего контракта, который Управделами мэра заключило с «Комбинатом питания» – 6,3 млн рублей. Эта сумма, согласно техзаданию к закупке, предназначена для организации фуршетов в приемных мэрии и на протокольных мероприятиях с участием мэра Сергея Собянина. Здесь тоже все должно быть «на уровне класса «люкс» – и скатерти, и посуда, и продукты питания. Так, на представительские цели в приемную (гостиную) чиновникам требуется сухое печенье как минимум четырех видов, в том числе ручной работы, шоколадные конфеты шести видов, крупнолистовой чай «крупно скрученный, с насыщенным ярким вкусом», минеральная вода, натуральный кофе в зернах и сладкие газированные напитки в таре по 0,33 литра – по 100 рублей за бутылку.

Меню для официальных протокольных мероприятий Сергея Собянина значительно шире. Так, сюда требуется мясное ассорти – как минимум из шести наименований мяса, рыбное – минимум из трех (это могут быть слабосоленая семга, копченая осетрина, муксун, нельма, омуль, красный окунь или каспийский залом), три вида сыра, три вида сложных салатов, свежие овощи, соления, свежие фрукты и ягоды, капапе – рыбные, мясные, овощные, фруктовые и сырные, в том числе с красной икрой, не менее четырех наименований горячих закусок (к примеру, жюльен овощной, рыбный, из куриного филе).

Кроме того, на столах должны быть минимум три вида супов, горячее мясное и рыбное блюда, горячее из мяса птицы, к ним полагается подать три вида гарниров. В меню также значатся три разновидности пирожков, птифуры, печенье, конфеты, пирожные, мини-десерты. В качестве напитков должны быть поданы чай – черный и зеленый, натуральный кофе, минеральная вода, сок, а также спиртное: коньяк, вино, шампанское и водка. Этот контракт действует до 30 апреля 2019 года.

Четвертый контракт с «Комбинатом питания» заключен сроком до 31 декабря 2019 года, его начальная цена составила 9,9 млн рублей, и этот договор также подразумевает обслуживание протокольных встреч столичного градоначальника и мероприятий в приемных мэрии. Набор блюд в техзадании практически неизменен.

По данным из открытых источников, учредителем ГУП «Комбинат питания ФХУ Мэрии Москвы» является департамент имущества столицы. Должность гендиректора комбината с декабря 2018 года занимает Дмитрий Малышев – он же, согласно открытым данным, ранее являлся исполняющим обязанности АО «Усадьба-Центр», которое безуспешно участвовало во всех четырех «фуршетных» конкурсах.

Третьим участником конкурсов являлось ООО «Конкорд М» – по информации из открытых источников, соучредителем этой компании является бизнесмен Евгений Пригожин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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