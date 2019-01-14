Служба спасения «112» не для всех: доступна только на 15% территории России

Федеральная целевая программа, предполагавшая создание в 2013-2017 годах системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», оказалась не выполнена. Как следует из результатов проверки Счетной палаты, единая служба спасения доступна лишь для 28% населения, проживающего на 15% территории России.

Выступая на коллегии Счетной палаты, заместитель председателя аудиторской службы Вера Чистова отметила, что, несмотря на завершение федеральной целевой программы, на реализацию которой из бюджетов всех уровней израсходовано более 14 млрд рублей, в 73 регионах система-112 развернута не полностью.

По ее словам, система-112 до сих пор развернута не полностью из-за недостатков межведомственного взаимодействия. В первую очередь речь идет о недостаточном уровне цифровой интеграции системы с ведомственными дежурными службами. В 17 регионах система-112 не позволяет передавать данные экстренного вызова в службы «01», «02» и «03» в автоматизированном режиме, что приводит к увеличению времени реагирования на вызов.

Согласно выводам аудиторов Счетной палаты, реализацию программы замедлило сокращение финансирования – ресурсное обеспечение ФЦП по сравнению с ее первоначальной концепцией сократилось в несколько раз.

«Такое заметное снижение финансирования – с 65 млрд рублей до 11 млрд рублей в окончательном виде, включая средства субъектов, – говорит о том, что приоритет данной программы год от года снижался», – пояснила Чистова.

По ее словам, в условиях сокращения финансирования МЧС России не приняло эффективных мер по привлечению средств внебюджетных источников и региональных бюджетов для реализации ФЦП.

Как предполагается, счетная палата вновь проверит систему-112 после принятия разрабатываемого МЧС России проекта федерального закона «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации» и накопления практики применения реализуемых в нем норм и положений.

Коллегия приняла решение направить письмо о результатах мероприятия президенту РФ, информационное письмо в МЧС России. Отчет также будет направлен в федеральный парламент, а также руководителям контрольно-счетных органов Башкортостана, Рязанской и Свердловской областей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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