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Вторник, 15 января 2019, 16:46 мск

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ЧП в центре Москвы: на мужчину упала глыба льда

В центре Москвы на мужчину упала глыба льда с крыши жилого дома – пострадавший госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Центрального административного округа.

ЧП произошло в Лялином переулке около дома № 20, передает «Интерфакс». Известно, что это жилой дом, который обслуживает частная управляющая компания «Дом-Мастер». Префектура и прокуратура Центрального административного округа неоднократно требовала от компании очистить кровлю здания и об устранении нарушения законодательства.

Последнее представление в отношении директора «Дом-Мастер» было внесено Басманной межрайонной прокуратурой Москвы 6 января.

Москва, Мария Вяткина

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