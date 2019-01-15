ЧП в центре Москвы: на мужчину упала глыба льда

В центре Москвы на мужчину упала глыба льда с крыши жилого дома – пострадавший госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Центрального административного округа.

ЧП произошло в Лялином переулке около дома № 20, передает «Интерфакс». Известно, что это жилой дом, который обслуживает частная управляющая компания «Дом-Мастер». Префектура и прокуратура Центрального административного округа неоднократно требовала от компании очистить кровлю здания и об устранении нарушения законодательства.

Последнее представление в отношении директора «Дом-Мастер» было внесено Басманной межрайонной прокуратурой Москвы 6 января.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.01.19

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