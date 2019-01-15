Безысходность накануне бунта: россиянам скоро нечего будет терять

Политическая и социальная ситуация в России становится угрожающей – в условиях «уменьшения кормовой базы» элиты готовы забрать у населения последние деньги. Как считает политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, это приведет к тому, что людям будет уже просто нечего терять – так же, как и 100 лет назад накануне революций 1917 года. Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

«Младореформаторы» сохранили влияние

Неживой обратил внимание, что в нынешнем виде власть в России вышла из так называемого «кружка молодых реформаторов», в который входили нынешний глава Роснано Анатолий Чубайс и Егор Гайдар – главные идеологи экономических реформ 1990-х. «В свете того, что происходило тогда, и анализа того, что происходит сейчас, можно сказать, что в настоящее время у нас в стране у власти находятся те же самые люди», – отметил он.

По мнению эксперта, нынешнее правительство РФ Дмитрия Медведева также непопулярно, как и правительство в период первого президента РФ Бориса Ельцина, потому что также «проводит политику на превращение страны в сырьевой придаток».

Неживой выразил уверенность, что одной из главных тем и задач была и остается интеграция России в Запад. «Вот мы и интегрировали Россию в Запад как сырьевой придаток. Правительство Медведева также проводит последовательную политику превращения России в сырьевой придаток, оно сформировано той же элитой, которая возникла в 90-е, и будет существовать до того момента, пока страна не взбунтуется», – считает эксперт.

Политика преемственности

По мнению Неживого, протесты, которые прокатились по России летом и осенью 2018 года, но так и не возымели положительных последствий, показали, что власть не собирается идти навстречу гражданам. «У нас был большой рост недовольства, но правительство действует прежними методами: никакие скандалы, неудачи и экономические проблемы ничего не меняют в его политике», – сказал он.

При этом эксперт отметил, что президент РФ Владимир Путин и силовой блок «ничего не предпринимают, возможно, потому что и предпринимать уже поздно».

«Сейчас, в связи с тем, что Запад пережал возможности торговли, люди стали второй нефтью. ЖКЖ растет, цены на продукты и вещи первой необходимости вырастут из-за налогов, бензин растет, причем нефть растёт. При нашей экономике ничего падать не может, потому что постоянно растут цены. Это способ экономической деятельности той антисоциальной элиты, которая находится у нас у власти. Другого способа она не знает и не понимает. Мы наблюдаем (во власти) одних и тех же людей, одни и те же подходы, ничего не меняется», – констатировал он.

Он обратил внимание, что сейчас в некоторых кругах обсуждается вероятность того, что место премьера может занять нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Однако эксперт считает, что ситуацию это не изменит.

«Есть вариант, что нефтяники продавят кандидатуру Сергея Семеновича. Но если будет смена правительства, а я уже даже в нее не верю, если честно, это будет паралич власти на полгода, даже день-два (без главы кабмина) – и то будут проблемы большие. Но Сергей Семёнович в роли премьера – это смена анфаса, и консенсус от этого, если он будет, уйдет очень быстро», – уверен Неживой

В ожидании бунта

По его оценке, власть продолжит антисоциальные реформы и будет до последнего искать грань терпения населения, когда у подавляющего числа жителей страны уже практически ничего не останется и терять им будет нечего. «Я считаю, что это будет продолжаться до того момента, пока не начнутся реальные бунты в регионах», – уточнил политолог.

Неживой выразил уверенность, что взрывоопасные процессы могут подтолкнуть внутриэлитные конфликты. «Изменения будут рассматриваться только тогда, когда начнется бунт. А в свете того, что экономическая база ухудшается, ближе результат будет, когда элита между собой сцепится», – сказал он.

Эксперт напомнил, что обстановка усугубляются внешним давлением. «Проблемы большие – Запад давит. Давит не потому, что ему не нравится кто-то конкретный, президент, например, а чтобы развалить окончательно страну. Был бы другой президент, они бы с таким же успехом давили бы на него», – считает Неживой.

По оценке эксперта, аналогичная ситуация наблюдалась 100 лет назад, накануне Февральской революции. «Царя свергли собственные генералы и родственники, а уже потом наступил хаос и в этом хаосе кто-то поднял голову и предложил новую модель общества. А у нас модель новая в обществе востребована», – подчеркнул эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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