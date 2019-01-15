СМИ: В новой Москве обнаружен труп топ-менеджера «Евросети»

В новой Москве один из топ-менеджеров компании «Евросеть» 29-летний Дмитрий Ефимов насмерть замерз в лесу, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Последний раз его видели утром 12 января. Более двух дней его искали, и во вторник стало известно, что он найден мертвым недалеко от места жительства в Троицком и Новомосковском административном округе.

Кроме полиции, в поисковой операции были задействованы активисты группы «Лиза Алерт». Как уточняет агентство «Москва», тело мужчины было обнаружено в ночь на 15 января – он лежал под снегом в лесополосе в районе 21 км Киевского шоссе», недалеко от места жительства – поселка Мосрентген.

По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено. В его одежде был найден военный билет.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.19

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