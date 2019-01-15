«Интеграция»: Белоруссия отказалась от российских стандартов образования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российскую систему высшего образования, и запретил белорусским вузам внедрять ее в свои учебные программы. «Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать», – заявил он на встрече с новым ректором Белорусско-Российского университета Михаилом Лустенковым.

Ректор поддержал позицию белорусского лидера и назвал нынешнюю систему в России нерациональной, передает «Белта». Лустенков пояснил, что в РФ бакалавриат рассматривается как первая ступень высшего образования, а магистратура стала второй.

«Первая ступень – четыре года. Там, по сути, специалист (бакалавр) подготовлен на уровне техникума. У нас система более оптимальна. В нашем вузе, например, магистратура рассматривается как подготовка кадров высшей квалификации», – сказал Лустенков.

Как сообщал РИА «Новый День», в конце 2018 года Лукашенко резко высказался о якобы стремлении России присоединить Белоруссию под видом «глубокой интеграции». Данное заявление прозвучало на фоне разногласий двух стран по ряду вопросов – стоимости российского газа для Белоруссии, а также о налоговом маневре в российской нефтяной отрасли, который приведет к миллиардным потерям для белорусской экономики.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что тема интеграции России и Белоруссии не предусматривает присоединения соседней страны к РФ. Напомним, по итогам серии встреч лидеров двух стран в конце декабря было принято решение о создании российско-белорусской рабочей группы, которая займется обсуждением интеграционных процессов и споров между двумя странами.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 15.01.19

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