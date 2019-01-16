ЧП в реабилитационном центре: погиб ребенок-инвалид

В Москве в реабилитационном центре для детей-инвалидов погибла девочка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ее тело было обнаружено с признаками удушения.

По данным ведомства, ЧП произошло 14 января в центре социальной реабилитации для детей-инвалидов на юго-западе Москвы, где было обнаружено тело девочки 2012 года рождения. «Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть ребенка наступила вследствие механической асфиксии в результате перекрытия дыхательных путей инородным предметом, предположительно воздушным шаром», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются сотрудники центра.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.19

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