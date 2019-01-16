Набиуллина пошла против Путина? СовФед намерен разобраться с повышением ключевой ставки и подорожанием ипотеки

Повышение ключевой ставки Центробанком РФ противоречит поручениям президента РФ Владимира Путина. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Комментируя недавнее повышение ставок по ипотечным кредитам двумя крупнейшими отечественными банками – Сбербанком и ВТБ, председатель СовФеда обратила внимание, что это стало следствием действий регулятора.

«Что касается ипотеки – это важная тема. Банки не самостоятельно принимают эти решения. Повышена была ключевая ставка Центрального банка. В соответствии с повышением ключевой ставки, они обязаны были сделать», – сказала она.

При этом Митвиенко напомнила, что важность развития системы ипотечного кредитования отмечал ранее глава государства, и в этой связи подчеркнула, что происходящее не ложится в логику его поручений.

«Если мы гордились тем, что у нас выросло количество ипотечных кредитов, президент ставил задачу снизить ставку ипотечного кредита, чтобы большее количество людей смогли улучшить жилищные условия. Поднятие ставки противоречит политике», – констатировала спикер СовФеда и дала поручение рассмотреть этот вопрос совместно с ЦБ и банками и «проинформировать палату о перспективе того, что будет с ипотечным кредитами».

Напомним, 14 декабря 2018 года Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта – до 7,75% годовых. Это стало вторым повышением в прошлом году – в сентябре ставка также понималась на те же на 0,25 п.п.

В начале 2019 года стало известно, что крупнейшие банки повысили процентные ставки по ипотечным кредитам. Согласно данным ЦБ, базовая ставка по кредитам на новостройки выросла с 9,5% до 10,5%. По программам льготной ипотеки минимальные ставки выросли с 7,5% до 8,5%, по кредитам на готовое жилье – с 9,7% до 10,7%, льготные ставки – до 10,2% с 9,2%.

Как сообщал «Новый День», действия Центрального Банка РФ вызывает массовое недовольство жителей страны, которые пострадали из-за действий регулятора и официально «несуществующего» банковского кризиса. По мнению экспертов, назрела необходимость пересмотреть статус ЦБ РФ, который сейчас является фактически бесконтрольным. В середине ноября 2018 года стало известно, что объединения обманутых вкладчиков готовы инициировать референдум по ограничению полномочий Банка России.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.01.19

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