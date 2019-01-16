Китайские тапочки вместо медприбора: 92-летняя пенсионерка попалась на «развод» мошенников

В Москве мошенники обманули 92-летнюю пенсионерку, ветерана Великой Отечественной войны – злоумышленники вместо медицинского прибора продали ей китайские тапочки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным ведомства, материальный ущерб оценивается в 10 тысяч рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.01.19

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