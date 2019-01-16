Скандал в алкобизнесе: в Москве задержан гендиректор крупного производителя водки

В Москве задержан генеральный директор «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) Игорь Савельев, занимавший должность с 21 октября 2015 года. По данным источников РБК, во вторник, 15 декабря, он покинул офис в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

В компании, являющейся четвертым по величине производителем водки в России и выпускающей известные марки «Пять озер» и «Хаски», утверждают, что следственные действия в отношении топ-менеджера не связаны с ее деятельностью.

В частности, владелец АСГ Андрей Стрелец подтвердил РБК задержание топ-менеджера, но также отметил, что это связано «с деятельностью Игоря Савельева», но «никак не связанной с АСГ».

Судя по словам источников газеты «Коммерсантъ», у Савельева были свои бизнесы, в частности, в кондитерской отрасли.

Савельев был задержан в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), уточняет РБК.

У АСГ есть два своих завода в России – в Омске и подмосковной Рузе. В портфеле марок водки «Пять озер», «Хаски», «Белая березка» и выпускаемые по контракту коньяки «Великая династия» и «Дживан». По итогам первого полугодия 2018 года АСГ была четвертым по величине производителем водки в РФ с объемом 2,49 млн дал. Бенефициаром АСГ является семья председателя совета директоров компании Андрея Стрельца.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.19

В кабмине предсказали сокращения полицейских в России. / Китайские тапочки вместо медприбора: 92-летняя пенсионерка попалась на «развод» мошенников. / Чубайс предложил поднять цены на электричество ради экономии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»