«Ничего неожиданного»: Путин оценил всплеск инфляции

Президент РФ Владимир Путин не видит ничего неожиданного в росте инфляции, которая с начала года вдвое превысила прошлогодние показатели. Глава государства дал понять, что все идет по плану.

«Хочу обратить внимание и Антона Германовича (Антон Силуанов – первый вице-премьер, глава Минфина), председателя Центрального банка на вопросы инфляции. Ничего там такого неожиданного, я понимаю, не происходит, тем не менее, есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имею в виду плановые показатели», – цитирует слова президента «Интерфакс».

По данным Росстата, годовая инфляция в РФ ускорилась на 14 января в годовом выражении до 4,7%. С начала января цены поднялись на 0,7%, что вдвое превышает показатель за первый месяц 2018 года. Последний раз столь высокая годовая инфляция фиксировалась в феврале 2017 года.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что сейчас инфляция не выходит за границы прогноза ЦБ РФ на первый квартал 2019 года. «Пока каких-то сверхсильных отклонений от нашего прогноза на первый квартал я лично не вижу. Нужно посмотреть на ситуацию. Мы не исключаем 5,5-6%. (. . .) Мы говорим про первый квартал, может быть, начало второго, когда полностью пройдет эффект от НДС, а некоторые разовые эффекты прошлого года еще не начнут выходить из инфляции, эффект переноса прежде всего», – сказала она.

В 2018 году инфляция в РФ составила 4,3%, превысив прогноз ЦБ в 3,8-4,2%. В декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что пик годовой инфляции в 5,5-6% ожидается в марте-апреле 2019 года.

Банк России прогнозирует инфляцию по итогам 2019 года в интервале 5,0-5,5%, Минэкономразвития РФ – на уровне 4,3%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.19

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