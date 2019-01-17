«Живем в состоянии вечной бедности»: россияне стыдятся своей нищеты и развала СССР

Граждане России стыдятся, что, являясь «великим народом великой державы», живут в вечной бедности. Согласно результатам социологического исследования «Левада-центра», разочарование у части россиян также вызывает развал СССР и приход к власти Владимира Путина, а чувство гордости многие испытывают в основном за прошлое страны.

Как отмечают социологи, 62% респондентов высказали уверенность, что «русские – великий народ, имеющий особое значение в мировой истории». 87% опрошенных гордятся победой в Великой Отечественной войне, почти половина – освоением космоса, еще 40% – «великой русской литературой». Среди современных достижений россияне оценили только «возвращение Крыма» – об этом заявило 45%.

Как следует из результатов исследования, для населения России очень важным фактором, определяющим коллективное «мы», является территория страны. «Отсюда и такая жесткая негативная реакция большинства россиян на возможную передачу Курильских островов Японии или даже публичное обсуждение подобной перспективы», – отмечают социологи.

При этом чувство стыда и огорчения у людей вызывает нынешняя ситуация . В частности, 61% граждан недовольны тем, что «великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности». «Ранее мы неоднократно отмечали, что низкие доходы представляют основную болевую точку в «рейтинге» самых острых социальных проблем и являются поводом для претензии к институтам власти», – обращает внимание «Левада-центр».

В то же время еще 45% респондентов испытывают негативные чувства из-за развала Советского союза. При этом эксперты подчеркивают, что сожаления о распаде СССР не привязаны исключительно к сожалениям о потере «великой державы», а, вероятно, имеют другую социальную природу – запрос на социальную справедливость и гарантии со стороны государства.

На третьем месте в рейтинге стыда – «грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу (37%)», на четвертом – «хроническое отставание от Запада» и итоги перестройки (по 24%). Еще 21% переживают из-за репрессии, террор, выселение народов в 1920-50 годы.

Примечательно, что 9% населения среди прочего отметили, что чувство стыда и огорчения у них вызывает приход к власти Владимира Путина. Социологи обращают внимание, что, начиная с 2000-го года, возвращение России «статуса великой и уважаемой державы» всегда было главным ожиданием от президента РФ.

Опросы проведены 22 – 28 ноября и 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек (в каждом из исследований) в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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