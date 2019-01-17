Как «похорошела» Москва при Собянине: жители столицы просят Лужкова вернуться

В адрес бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова направлено открытое обращение с просьбой повлиять на действующее столичное правительство во главе с нынешним градоначальником Сергеем Собяниным. В письме говорится, что москвичи с ностальгией вспоминают Лужкова на посту градоначальника, тогда как сейчас «между жителями и руководством города сложилась непреодолимая пропасть».

С обращением к Лужкову выступил коренной москвич, юрист, правозащитник Дмитрий Легошин. Он отметил, что занимаясь неполитической общественной деятельностью, сталкивается с одной и той же проблемой по всей Москве – отсутствием реального диалога действующего мэра города Москвы Сергея Собянина и его заместителей с москвичами в градостроительной сфере, а решения Градостроительно-земельной комиссией столичного правительства принимаются без учёта мнения граждан.

«Дело в том, что прямо сейчас в эти минуты, на морозе в разных концах Москвы жители ведут круглосуточное дежурство на своих придомовых территориях, пытаясь не допустить точечной уплотнительной застройки. Так, сейчас идёт круглосуточное дежурство по адресам: Мичуринский проспект дом 30 Б, на улице Ивана Франко дом 20, улице Цандера 7, на улице Осташковская владение 8 (дежурство жителей длиться уже несколько лет каждый день), Лобненская 13, а также у ряда других объектов», – пишет Легошин.

Он обратил внимание, что «жители Москвы обращаются во все органы исполнительной власти и получают отписки, в которых, по мнению чиновников, все документы в порядке». «Возможно, по документам действительно там порядок, но вот только с жителями не порядок, да и нельзя назвать в порядке документы, в результате разрешения стройки по которым, москвичи живут на улице, проводя время не за новогодним столом, а в газелях, которыми они последнее время обороняют подъездные пути в свои дворы, пытаясь перекрыть въезды строительной технике. А держат оборону они не только по тому, что их права и интересы в градостроительной политике городскими властями не учтены, а потому что в результате таких градостроительных решений, под угрозу ставятся их жизни и имущество», – констатировал Легошин.

В качестве наглядного примера автор обращения привел стройку в 5-ом Донском проезде, где в результате уплотнительной застройки у рядом стоящего дома треснула стена и жители могут руками достать до строительного крана из своих окон. «А ведь мог обвалиться весь дом, и кто тогда бы смог восполнить жертвы? А у жителей на улице Академика Павлова в Кунцево обваливаются потолки в результате такой же уплотнительной застройки. Вот от таких опасностей сейчас в эти минуты физически обороняют свои дворы москвичи», – отметил он и подчеркнул, что обращения в контролирующие и правоохранительные органы и суды не помогают исправить ситуацию.

«Сегодня можно чётко сказать, что между жителями и руководством города сложилась непреодолимая пропасть. Никакой реальной обратной связи для решения критических проблем в градостроительной сфере с теми, кто принимает судьбоносные для жителей решения, нет. Результат отсутствия такого диалога заканчивается тем, что в центре Европы в 21 веке москвичи вынуждены своими телами и газелями обороняться от решений градостроительно-земельной комиссии мэрии Москвы. Дошло уже до того, что для того, чтобы быть услышанными первыми лицами Правительства Москвы жители вынуждены обращаться к послам иностранных государств за защитой из прав, что уже совсем никуда не годится в условиях сложившихся внешних угроз», – говорится в обращении к Лужкову.

При этом, как пишет Легошин, он с ностальгией вспоминает времена руководства Лужкова городом. «Несмотря на принятие непростых и неоднозначных для определённых категорий граждан решений, вы всегда оставались москвичом и были доступны для жителей, слышали людей и принимали максимально возможные справедливые решения», – отметил автор обращения.

В этой связи Легошин просит экс-мэра изыскать возможность и помочь жителям Москвы. «Прошу Вас обратиться к Президенту нашей страны или изыскать иные уместные на ваш взгляд формы донести информацию о сложившейся проблеме нашего города, а также инициировать создание Общественного совета при мэрии Москвы, куда, мне очень бы хотелось, чтобы вошли в том числе и Вы. Москвичи очень надеются на Вашу помощь, потому что Президент для жителей ещё более недосягаем, а больше нам обратиться уже не к кому», – заключил Легошин свое обращение к Лужкову.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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