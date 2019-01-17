В Подмосковье двух полицейских поймали на взятках

В Подмосковье задержаны двое сотрудников полиции, которые обвиняются во взяточничестве. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, сотрудники МВД в течение девяти месяцев незаконно получали деньги и имущество от бизнесмена.

По данным ведомства, с марта 2018 по январь 2019 года начальник Лукино-Дулевского отдела полиции МУ МВД России «Орехово-Зуево» вместе с командиром отделения взвода отдельного батальона ППС неоднократно получали денежные средства и имущество в виде взятки за не привлечение к административной ответственности индивидуального предпринимателя. По версии следствия, полицейские получили в общей сложности 130 тысяч рублей.

В настоящий момент подозреваемые задержаны и допрошены. В ближайшее время буден решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.19

Как «похорошела» Москва при Собянине: жители столицы просят Лужкова вернуться. / «Это позор, страна вымирает»: в Госдуме пресекли попытку облегчить жизнь молодым матерям. / «Живем в состоянии вечной бедности»: россияне стыдятся своей нищеты и развала СССР. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»