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Пятница, 18 января 2019, 13:03 мск

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Пообедать оказалось важнее: врачи скорой помощи «не заметили» лежавшего без сознания мужчину

В подмосковном Одинцове произошел скандальный инцидент: врачи скорой помощи проигнорировали лежавшего без сознания мужчину, решив сначала пообедать в кафе быстрого питания. Видео с вопиющим случаем опубликовано паблике «Типичное Одинцово» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах заметно, что на полу возле выхода из кафе лежит мужчина. «Сидим в KFC, упал мужик без сознания, что делает скорая? Та-дам», – говорит автор ролика, демонстрируя при этом спокойно сидящих за соседним столиком сотрудников скорой помощи. После принятия пищи врачи выходят из помещения мимо лежащего мужчины, не обратив на него никакого внимания.

Другие очевидцы инцидента отметили, что спустя 15 минут врачи в сопровождении полиции все же вернулись в кафе, чтобы оказать помощь мужчине.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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