Убийство из-за долга: в Москве мужчина зарезал знакомого из-за 200 тысяч

На востоке Москвы мужчина зарезал знакомого из-за долга в 200 тысяч рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тело погибшего с колото-резаной раной было обнаружено вечером 17 января у дома на Главной улице. Подозреваемый в убийстве задержан, им оказался знакомый погибшего. В ходе допроса он признал вину и пояснил, что совершил убийство из-за долга в размере 200 тысяч рублей, который потерпевший не возвращал.

Преступление было совершено в автомобиле убитого, уточняет «Интерфакс». Мужчина ударил его ножом, вытащил тело из салона, после чего угнал машину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.19

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