В Москве охранники хосписа украли игрушки у тяжелобольных детей

В Москве два охранника украли игрушки у тяжелобольных детей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, преступление было совершено в складском помещении на Электрозаводской улице, которое арендует детский хоспис. Полиция задержала двух сотрудников частного охранного предприятия по подозрению в краже игрушек, которые волонтеры передали в дар тяжелобольным детям.

На видеозаписи, опубликованной ведомством, видно, как мужчины не спеша рассматривают игрушки, выбирают и забирают часть с собой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное имущество в ближайшее время будет возвращено в хоспис.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.19

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