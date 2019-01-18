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Пятница, 18 января 2019, 16:21 мск

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В Москве арестован серийный насильник: СКР ищет его возможных жертв

Фото: moscow.sledcom.ru

В Москве задержан мужчина по подозрению в совершении нескольких изнасилований. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, он обвиняется в двух нападениях на женщин, однако не исключено, что список жертв насильника гораздо больше.

По данным ведомства, 28-летний мужчина совершил два нападения в декабре 2018 и январе 2019 года недалеко от жилого дома на Кутузовском проспекте. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Совершение иных действий сексуального характера с применением насилия»).

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.

Кроме того, следствие проверяет его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. В связи с этим, тем, кто пострадал от действий данного молодого человека и по каким-либо причинам пока не сделал соответствующего заявления в правоохранительные органы, СКР просит обратиться по телефонам: 8 (499) 249-61-41, 8 (495) 690-44-51 или 8 (499) 710-01-22, 8 (499)731-08-32.

Москва, Мария Вяткина

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