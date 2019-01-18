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Пятница, 18 января 2019, 17:37 мск

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ЧП в Москве: упавшая с крыши глыба льда убила женщину

В Москве погибла женщина в результате падения на нее глыбы льда с крыши одного из домов в Танковом проезде. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло накануне.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве организована доследственная проверка.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

В СКР уточнили, что будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей компании и иным лицам, ответственным за уборку льда с крыши дома. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в Москве в этом году. 15 января сообщалось, что похожим образом пострадал мужчина в Лялином переулке около дома № 20. Сегодня стало известно, что пострадавший умер в больнице.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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