В Москве обокрали квартиру экс-главы Приморья

В Москве преступники обокрали квартиру экс-главы Приморья Сергея Дарькина и похитили деньги и драгоценности на 7,5 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, кража была совершена в период с 3 по 17 января. Преступник украл из сейфа 1,5 млн рублей и драгоценности на 6 млн. При этом отмечается, что квартира оборудована сигнализацией, как вор попал в квартиру – неизвестно.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка.
Напомним, Дарькин занимал пост губернатора Приморского края с 2001 по 2012. Затем он два года являлся заместителем министра регионального развития РФ. С 2015 -президент ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа».
Москва, Мария Вяткина
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