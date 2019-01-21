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Понедельник, 21 января 2019, 16:00 мск

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В Москве теплоход с пассажирами врезался в набережную

Пассажирский теплоход врезался в набережную Москвы-реки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи начали проверку – по предварительным данным, причиной столкновения стал отказ рулевого устройства.

Инцидент произошел накануне вечером. Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, около 20:30 теплоход «Бьюти», который двигался вверх по течению реки, столкнулся с правым берегом Пушкинской набережной. Маршрут прерван не был – теплоход продолжил движение к причалу гостиницу «Украина».

Следователи отметили, что на борту «Бьюти» находилось 94 пассажира, 27 человек обслуживающего персонала и три члена экипажа.

На место сразу же выехали глава и следователь Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте СУ на транспорте СКР. О пострадавших на сайте следственного управления на транспорте не сообщается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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