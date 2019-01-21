«Плиточный» скандал: Собянин получил общественный выговор за бесполезные миллиардные траты на «благоустройство»

В Москве разгорается очередной «плиточный» скандал. Претензии горожан к мэру Сергею Собянину прозвучали в видеообращении, которое выложил в Сеть известный политик, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. В шестиминутном ролике показано, во что превратилась недавно уложенная плитка в центре Москвы – при том, что на эти работы, отметил Яшин, потрачены миллиарды бюджетных рублей.

«У нас с вами возникло серьезное недопонимание, – обращается политик к Собянину. – Вы все время говорите «благоустройство», а я почему-то слышу «коррупция, воровство и разгильдяйство». Яшин упрекнул мэра столицы за то, что он обычно смотрит на московские улицы исключительно из окна своего кабинета или автомобиля.

«Давайте я проведу вам экскурсию», – предложил Яшин. В ролике снято несколько точек в Красносельском районе Москвы, где совсем недавно заново уложили плитку «на несколько десятков миллиардов рублей». В частности, это площадь Мясницкие ворота перед станцией метро «Чистые пруды», Чистопрудный бульвар, территория близ памятника Грибоедову.

«Здесь можно заниматься плиточным серфингом», – говорит Яшин, раскачиваясь на вздыбленной плитке. Политик даже поинтересовался у рабочих, которые как раз меняют плитку около памятника, в чем причина такой недолговечной службы покрытия. Человек, подписанный в титрах как прораб ремонтного участка Анатолий, пояснил, что вся причина – в реагентах и тяжелой технике, которая не должна ездить по тротуарам. «Реагенты попадают в швы, цемент вымывает, и получается вот так. И техника ездит, тротуар не рассчитан на это. Пятитонная машина заехала, и начинает чистить. А реагент попадает в швы, и все», – отметил прораб.

«Вот сейчас вы уложите плитку, сколько она пролежит? До весны?» – спрашивает Яшин. «До весны, да», – отвечает мужчина, подтвердив, что «потом опять менять».

На Мясницкой улице плитка была уложена в 2017 году, ремонт прошел прошлой весной, рассказывает политик, демонстрируя целые горы реагента, насыпанные прямо на тротуаре. После этого Яшин сообщил, что точно такое же безобразие происходит в 100 метрах от рабочего кабинета Собянина в мэрии Москвы.

«Не верите? Так надевайте курточку, выбирайтесь из своего теплого кабинета и пройдитесь хотя бы по Тверской», – обратился Яшин к градоначальнику.

Статья «благоустройство» – самая быстрорастущая в бюджете Москвы, говорит Яшин. С 2014 года она увеличилась в два раза, в то время, как статья «здравоохранение» сократилась на 8%. «По программе «Моя улица», в рамках которой укладывают плитку и меняют бордюры, освоено более 200 млрд рублей», – обратил внимание политик и напомнил Собянину его же слова о том, что асфальт быстро приходит в негодность, и использование его на столичных улицах – очень дорогое дело. «Другое дело – плитка, один раз потратил деньги, зато на века», – припомнил Яшин мэру Москвы. – Вы, извините, о каких веках говорили?»

Обращение Яшина к Собянину

От плитки пока выигрывают не москвичи, а заместитель Собянина Петр Бирюков, «который десятками скупает квартиры в престижных районах Москвы», – заявил Яшин.

«У меня к вам, господин мэр, только один вопрос: зачем вам и вашим замам столько денег?» – спрашивает в финале ролика политик.

Ситуация с противогололедной обработкой улиц и площадей Москвы давно возмущает жителей столицы. Пользователи публикуют в популярных пабликах в соцсетях десятки фотографий, на которых видны белые от кучек реагента тротуары, разъеденные в кровь лапы собак и испорченная обувь. Ситуацию со вздыбившеся плиткой горожане также регулярно с возмущением обсуждают в соцсетях. «Собянинская плитка всех достала! Уважаемый нынешний Мэр Москвы! Призываю завершить эксперимент по сезонной укладке/переукладке плитки и вернуться к асфальту! Бюджетных денег на этом уже освоили предостаточно. Не стоит забывать и о том, что на крышке гроба нет багажника. Верните москвичам нормальные тротуары!» – накануне обратилась к градоначальнику муниципальный депутат в районе Черемушки Елена Селькова на своей странице в «Фейсбуке».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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