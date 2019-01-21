Правительство придумало новые правила в ЖКХ. В ответ бизнесмены предложили сжечь Жилищный кодекс

В правительстве РФ разработали новые стандарты сервиса для компаний, управляющих многоквартирными домами. В частности, сотрудников УК обяжут носить бахилы и отвечать на звонки жильцов максимум за пять минут. В ответ представитель управляющей компании предложил сжечь Жилищный кодекс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совещание по вопросам совершенствования регулирования деятельности управляющих организаций по управлению многоквартирными домами прошло сегодня в Совете Федерации РФ. Участие в нем приняли сенаторы, представители Министерства строительства и ЖКХ, региональных Государственных жилищных инспекций и УК.

Как сообщил заместитель министра строительства Максим Егоров, для повышения клиентоориентированности управляющих компаний в правительстве РФ разработали стандарты базового сервиса, которые предусматривают совершенствование работы аварийно-диспетчерских служб. Например, регламентируется время дозвона в диспетчерскую службу – оно должно составлять максимум пять минут, вводится оснащение службы функциями обратный вызов или автоответчик. Регламентируется и время работ – так, локализовать повреждения внутридомовых инженерных систем УК должны максимум за 30 минут с момента регистрации заявки, ликвидировать – за 40, а на устранение повреждений внутридомовых систем отводится максимум трое суток.

Более того, правительство предлагает ввести и требования к внешнему виду и оснащению работников УК – у каждого должно быть удостоверение личности, бейдж с фотографией и фамилией, «и такой немаловажный фактор – одноразовые бахилы при прохождении в квартиру», сообщил Егоров.

Еще одно новшество для управляющих компаний – запрет на работу в одной отрасли для фирм со схожими названиями, и это стало одним из лицензионных требований. «В нескольких субъектах РФ – в Московской области, Республике Коми, Мурманской области уже появилась практика отказа в выдаче лицензии на управление домами в связи со схожестью названия», – заявил чиновник.

При этом, отметил он, Минстрой предлагает ввести и такое понятие, как экономия подрядчика. «Если УК эффективно работает, ищет качественных подрядчиков и экономит средства, мы предлагаем оставлять эту экономию в УК. Но это опять же должны решать граждане. Это бизнес, он должен приносить деньги – если, конечно, это согласовано с жильцами», – уточнил Егоров.

В ответ директор одной из самарских УК, приглашенный на совещание, заявил, что такой бизнес может «в любой момент умереть, как отрасль». «Когда я вот это все перечитал, мне стало немножко дурно, – отреагировал он на предложения чиновников. – Нам говорят, что штрафы УК должна платить только с некоей прибыли. Задолженность в Самаре перед нашей компанией – 1 млрд рублей. Жители должны миллиард! У нас в управлении порядка двух тысяч домов». «Изменения в Жилищный кодекс и все предложения могут вносить те, кто поработал в управляющий компании хотя бы один год», – подчеркнул он.

Глава УК раскритиковал работу Госжилинспекций в регионах, сообщив, что некоторое время возглавлял региональную ГЖИ, но после вернулся на работу в управляющую компанию. «Когда я вернулся, первым делом создал отдел по борьбе с ГЖИ, – заявил он под смех зала. – Да-да. Я его так и называю. Там самые высокоплачиваемые должности».

Руководитель компании отметил, что заказчиком работ сейчас фактически является не собственник, а государство, которое «предписало мне, что делать, сколько раз и в какого цвета бахилах заходить в дом, сколько платить рабочим».

«Государство давно считает собственников многоквартирных домов лицами недееспособными. Их лишили права говорить и права принимать решения, за него все давно уже решили», – жестко констатировал он. «Помимо того, что Жилищный кодекс надо сжечь, стоит еще ГЖИ расформировать, как орган крайне вредный, который подавляет инициативу собственника», – предложил глава УК.

В итоге он попросил внести в протокол совещания два предложения – переписать Жилищный кодекс и вывести ГЖИ из-под юрисдикции регионов. «ГЖИ должны быть федеральным органом, чтобы была независимость на местах. Выдачу лицензий надо передать на федеральный уровень. ГЖИ не может противостоять давлению административных структур региона», – пояснил руководитель управляющей компании.

По итогам совещания в СовФеде было принято решение создать рабочую группу, чтобы рассмотреть все внесенные предложения.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.01.19

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