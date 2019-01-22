Мусорное беззаконие: власти испугались акции протеста в центре Москвы

Оргкомитет по подготовке митинга против «мусорной» политики властей направил в мэрию Москвы повторное уведомление о намерении провести акцию 3 февраля в центре российской столицы. Как сообщил один из организаторов – сопредседатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров, число заявленных участников протеста на Пушкинской площади пришлось снизить в надежде на конструктивную позицию чиновников.

«Мэрия Москвы отказала в проведении запланированного на 3 февраля на Пушкинской площади гражданского митинга Москвы и Московской области против мусорного беззакония и произвола. По мнению властей, акция «создаст помехи движению пешеходов» и «нарушит права граждан», не участвующих в митинге. В качестве альтернативы организаторам предложено провести акцию протеста в «специально отведенном месте» в парке культуры и отдыха Сокольники. В выходные после горячих споров мы приняли решение продолжить требовать проведения митинга в центре», – сообщил Федоров на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, накануне заявители митинга подали документы в мэрию Москвы, в которых настаивают на проведении митинга на Пушкинской площади. При этом заявители уменьшили количество участников.

В уведомлении, в частности, отмечается, что предполагаемое число демонстрантов будет не 3 000 человек, а 2 тысячи. При этом проведение митинга в парке «Сокольники» оргкомитет назвал неприемлемым.

«Мы ожидаем конструктивной позиции от исполнительной власти и согласования проведения митинга на Пушкинской площади по столь значимой для России теме», – отметил Федоров.

Ранее активисты Архангельской области, выступающие против размещения мусорных полигонов в Поморье, объявили 3 февраля днем всероссийского экопротеста «Россия не помойка». К акции присоединились десятки регионов РФ, в том числе Москва и Подмосковье, где мусорная политика местных властей уже много лет вызывает массовое недовольство местных жителей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.19

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