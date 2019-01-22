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Вторник, 22 января 2019, 16:45 мск

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«Дикие 90-е» вернулись: в Москве банда похитила бизнесмена и потребовала 20 млн рублей

В Москве бандиты похитили бизнесмена и вымогали за него выкуп в 20 млн рублей. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, одного из преступников удалось задержать.

По данным ведомства, ЧП произошло ночью 20 января недалеко от жилого дома на Октябрьской улице. Преступники, угрожая расправой, посадили бизнесмена в автомобиль и увезли в Подмосковье. За освобождение они потребовали передать им 20 млн рублей.

Мужчина согласился отдать похитителям 1 млн рублей и два автомобиля. Однако, когда злоумышленники привезли свою жертву к его дому, он смог выбежать из машины и оказал активное сопротивление. Он привлек внимание прохожих, которые обратились в правоохранительные органы.

Одного из похитителей удалось задержать на месте, им оказался 30-летний мужчина, остальным удалось скрыться.

Возбуждено уголовное дело по п п. «а, з» ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений») и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В ходе допроса задержанный дал признательные показания, ему уже предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент ведется розыск соучастников преступления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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