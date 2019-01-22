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Вторник, 22 января 2019, 16:44 мск

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«Риелторы» в погонах: в Москве еще один полицейский заподозрен в мошенничестве с квартирами

В Москве в ходе расследования уголовного дела банде мошенников, которые отнимали у пожилых людей квартиры, задержан полицейский. Как сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов, сотрудник территориального отдела внутренних дел по району Зюзино заподозрен в содействии преступникам.

В настоящее время организована проверка. Предполагается, что по ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам и привлечении к ответственности его руководителей.

Ранее в МВД сообщили о возможной причастности бывших и действующих сотрудников одного из территориальных отделов полиции к мошенничеству с недвижимостью.

Как минимум четыре офицера из ОВД по району Коньково заподозрены в участии в составе рейдерских банд. В их квартирах были проведены обыски, 33-летний сотрудник полиции задержан. 18 января Пресненский суд Москвы санкционировал арест участкового ОМВД России по столичному району Коньково Ярослава Сухова по делу о мошенничестве, уточняют РИА «Новости». По данным следствия, ОПГ отбирала недвижимость у москвичей в течение 10 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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