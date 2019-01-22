190 кг наркотиков и оружие: полиция раскрыла очередной наркокартель

Полиция обезвредила банду, которая занималась продажей оружия и наркотиков на территории России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, «товар» преступники хранили в Москве, Красногорске, Дзержинске, Лыткарино, Видном и Раменском, где было арендовано 10 гаражных боксов, в которых также осуществлялась фасовка наркотических средств.

Известно, что расчет с покупателями происходили через интернет-магазин с использованием электронных платёжных систем, затем клиентам сообщалось место тайника с наркотиками или оружием.

Полиция задержала двух подозреваемых. Всего в ходе обысков было изъято более 190 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 144 кг гашиша, 18 кг марихуаны, 13,7 кг мефедрона, 15 кг амфетамина, а также кокаин, 10 тысяч таблеток «МДМА», 4 тысячи марок ЛСД и другие.

Кроме этого изъяты пистолет иностранного производства с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, револьвер системы Наган, сигнальный пистолет с признаками переделки для стрельбы боевыми патронами, свыше 1,7 тысячи патронов различного калибра.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч.1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.19

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