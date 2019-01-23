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Среда, 23 января 2019, 12:50 мск

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«Риелторы» в погонах: новые подробности криминального скандала с полицейскими

Стали известны новые подробности о банде «риелторов» в погонах, которые присваивали в Москве квартиры жителей столицы. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в настоящее время задержаны двое сотрудников полиции, входившие в организованную преступную группу.

По данным следствия, участники ОПГ с 2014 по 2015 года незаконно приобретали права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием. В результате преступники завладели пятью квартирами в Москве.

Как уточнили в СКР, на первоначальном этапе следствия были задержаны двое мужчин и одна женщина, одному из участников удалось скрыться. Он объявлен в федеральный розыск. Позже появились данные о причастности к преступлениям столичных сотрудников полиции по районам Коньково и Зюзино. Уже задержаны двое сотрудников полиции. По месту их службы проведены обыски, изъяты документы.

В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос об избрании меры пресечения второму сотруднику МВД.

В отношении трех ранее задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В отношении них также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При этом следствие не исключает, что эта группа может быть причастна к другим аналогичным преступлениям.

Как сообщал РИА «Новый День», 17 января в МВД сообщили о возможной причастности бывших и действующих сотрудников одного из территориальных отделов полиции к мошенничеству с недвижимостью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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