СМИ: ФСБ проводит обыски в кабинете начальника полиции подмосковного Чехова

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) России и Росгвардии проводят обыски в рабочем кабинете и загородном доме начальника полиции подмосковного Чехова. По данным источников РБК в МВД, следственные действия также ведутся у его заместителя.
Сообщается, что следственные мероприятия начались утром 23 января.
Согласно информации на сайте ОВД по городскому округу Чехов, главой полиции в городе является Андрей Большаков. Источник уточнил, что также оперативники проводят обыски и у его заместителя Александра Зайцева.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 23.01.19
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