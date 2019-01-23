СМИ: ФСБ проводит обыски в кабинете начальника полиции подмосковного Чехова

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) России и Росгвардии проводят обыски в рабочем кабинете и загородном доме начальника полиции подмосковного Чехова. По данным источников РБК в МВД, следственные действия также ведутся у его заместителя.

Сообщается, что следственные мероприятия начались утром 23 января.

Согласно информации на сайте ОВД по городскому округу Чехов, главой полиции в городе является Андрей Большаков. Источник уточнил, что также оперативники проводят обыски и у его заместителя Александра Зайцева.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.19

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