Регионам разрешат самим разбираться с предельным ростом тарифов ЖКХ

В России могут отдать на откуп региональным властям решения о предельном уровне роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, который сейчас устанавливает правительство РФ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев в своем выступлении в рамках правительственного часа в Госдуме.

«Мы считаем, что существующую систему установления индексов роста платы граждан следует пересмотреть, оставив на федеральном уровне вопросы установления правил расчета индексов, и передать право установления конкретных размеров индексов в регионы – по аналогии с тем, как сейчас происходит установление тарифов на коммунальные услуги. ФАС РФ устанавливает правила расчета, а субъекты конкретные тарифы», – сказал Якушев.

В этом случае, отметил министр, каждый регион сможет самостоятельно принимать решения, что будет строиться или модернизироваться в коммунальном хозяйстве на конкретной территории, как будет идти текущая эксплуатация оборудования, чтобы обеспечить качество услуг. При этом субъект сам будет рассчитывать необходимый объем средств граждан, который потребуется для обеспечения такого качества услуг.

При этом Якушев подчеркнул, что большинство концессионных соглашений в России не имеют инвестиционных обязательств – то есть компании не вкладывают средства в модернизацию сетей и оборудования.

«На данный момент объем вложений в концессии составляет порядка 300 млрд рублей», – уточнил он, отметив, что всего в России действует около 300 тысяч концессионных соглашений. Такая ситуация складывается в основном в небольших городах. «Инвестиции возможны только в муниципалитетах с хорошей тарифной базой, – пояснил он. – Но в таких городах успешно работают предприятия любых организационно-правовых форм. А вот на территориях с небольшой тарифной выручкой – как правило, это малые города и сельские поселения – концессионный механизм не является привлекательным. Поэтому муниципалитетам ничего не остается, как работать в старых организационно-правовых формах, в том числе и поддерживая МУПы».

Сейчас Минстрой готовит предложения по этой ситуации, чтобы в небольших поселениях «работать и в других организационных формах и не насаждать там форму концессии», пояснил министр.

Москва, Татьяна Дорофеева

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