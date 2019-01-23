Чеховские полицейские стали фигурантами дела о взяточничестве

Стали известны новые подробности следственных действий в отношении полицейских в подмосковном Чехове. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, двум сотрудникам отдела внутренних дел вменяется получение взяток.

По данным следствия, начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела МВД по городу Чехов в декабре 2018 года получил от местного коммерсанта взятку в размере 90 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за хулиганские действия и уничтожение видеозаписей, зафиксировавших преступные действия

Также возбуждено дело в отношении старшего инспектора этого отдела, «который в конце ноября 2018 года получил взятку в размере 200 тысяч рублей от местного предпринимателя за общее покровительство».

В связи с этим возбуждено два уголовных дела по статье УК РФ «Получение взятки» (п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ)..

Сегодня следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками главного управления собственной безопасности МВД проведены обыски по местам жительства и в служебных кабинетах указанных сотрудников полиции, а также их руководства с целью проверки на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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