Не зря искали: начальник чеховской полиции задержан по делу о незаконном обороте оружия

В подмосковном Чехове, где накануне сотрудники силовых структур проводили обыски у местных полицейских, задержан начальник городского отдела внутренних дел по подозрению в незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Расследование поручено второму управлению по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

В СКР уточнили, что накануне, 23 января, в ходе обысков, проведенных в жилище начальника ОМВД России по г.о. Чехов в рамках расследования уголовных дел по фактам получения взяток его подчиненными, у начальника местной полиции обнаружен пистолет ПМ со снаряжённым магазином в котором имелось четыре патрона. При этом номерные обозначения на оружии были спилены.

Проведенной баллистической экспертизой установлено, что данный пистолет является огнестрельным оружием, а патроны, находившиеся в магазине – боеприпасами.

В настоящее время полицейского допрашивает следователь. Как предполагается, в в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Как сообщал «Новый День», накануне в чеховском отделе полиции прошли обыски, по результатам которых были задержаны двое сотрудников МВД, которым вменяется получение взяток. В частности, речь идет о начальнике отделения по борьбе с организованной преступностью отдела МВД по городу Чехов. По версии следствия, в декабре 2018 года он получил от местного коммерсанта взятку в размере 90 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за хулиганские действия и уничтожение видеозаписей, зафиксировавших преступные действия.

Также возбуждено дело в отношении старшего инспектора этого отдела, «который в конце ноября 2018 года получил взятку в размере 200 тысяч рублей от местного предпринимателя за общее покровительство».

Расследование ведется в рамках статьи УК РФ «Получение взятки» (п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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