Шок! Жительница Подмосковья убила новорожденного ребенка

В Подмосковье совершено шокирующее преступление: женщина укутала своего живого новорожденного ребенка в коробку и отнесла на террасу. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Предварительно установлено, что ЧП произошло в утреннее время 21 января. Жительница Чехова, находясь в помещении уличного туалета, родила живого недоношенного ребенка, после чего, не сообщив об этом никому из родственников, завернула его в куртку и спрятала в коробке на террасе дома.

В этот же день женщина с диагнозом «маточное кровотечение» была госпитализирована в районную больницу.

Вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения будет решен сразу после улучшения состояния её здоровья.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела новорожденного.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.01.19

Это «человек с улицы»: спикер Госдумы обрушился с критикой на США и экс-спикера парламента Венесуэлы. / В Госдуме разругались из-за сенатора Клишаса: «Этот тот самый миллиардер, у которого дворцов много?». / Не зря искали: начальник чеховской полиции задержан по делу о незаконном обороте оружия. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»