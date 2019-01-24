ЧП в Подмосковье: треснул гипермаркет

В подмосковном Щелкове треснул гипермаркет «Глобус». Спасатели закрыли магазин для обследования, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Сообщается, что в гипермаркете – в перекрытии между парковкой, расположенной на уровне первого этажа, и торговым залом на втором этаже образовалась трещина длиной 60 метров, а ее ширина составляет о 0,5 до одного сантиметра.

Судя по фотографиям с места ЧП, которые опубликованы в паблике «Типичное Щелково» в соцсети «Вконтакте», трещина идет через весь торговый зал.

«При строительстве наверное прораб металлопрокат балки заказывал тоньше, чем заложен по проекту заработал себе денег вот и треснул», – комментируют ситуацию пользователи.

Администрация «Глобуса» распространила сообщение с извинениями перед покупателями. «Уважаемые покупатели, информируем вас о временном закрытии по техническим причинам гипермаркета «Глобус» в подмосковном Щёлкове. Гипермаркет возобновит свою работу сразу после устранения неисправностей. Дату и время открытия мы объявим дополнительно. Приносим вам извинения за доставленные неудобства», – говорится в заявлении.

Известно, что гипермаркет был построен в 2006 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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