Взрывы в Балашихе: следственный комитет организовал проверку

Накануне вечером в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе произошел взрыв. По предварительным данным, которые озвучил региональный главк Следственного комитета, сдетонировали газовые баллоны, в результате чего погибли два человека.

В ведомстве уточнили, что взрыв был во время проведения ремонтных работ с использованием газовых баллонов – произошло два хлопка и возгорание. «В результате смертельные травмы получили двое рабочих, проводивших ремонтные работы в указанной квартире. Также произошло повреждение стены дома и шахты лифта», – говорится в сообщении СКР.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.01.19

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