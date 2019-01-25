ФСБ закрыла нарколабораторию в Подмосковье: изъято почти 40 кг опасного зелья

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России провела спецоперацию, в результате которой ликвидирована очередная нарколаборатория по производству особо крупных партий синтетических наркотиков и зелья растительного происхождения. Как сообщил Центр общественный связей спецслужбы, изъято в общей сложности почти 40 килограммов наркотиков.

По данным ФСБ, нарколаборатория была организована двумя жителями города Москвы для незаконного сбыта запрещенных веществ через администрируемый ими нелегальный интернет-магазин. В ходе спецоперации в частном домовладении на территории Московской области были обнаружены и изъяты около 9,4 кг синтетических наркотических средств, 13,6 кг марихуаны, 65 литров наркосодержащей жидкости, а также химическое оборудование и реактивы. В подвале дома наркодельцы разместили две гидропонические системы, позволяющие культивировать наркосодержащее растение конопля.

В результате следственных действий в арендованных в Москве квартирах дополнительно обнаружены и изъяты не менее 11,7 кг «синтетики», 3 кг марихуаны, а также 11,3 млн рублей и 2,4 тысячи евро, полученные от незаконного сбыта наркотиков.

Таким образом, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков у организаторов наркобизнеса всего изъято из незаконного оборота свыше 21 кг синтетических наркотических средств и более 16,5 кг марихуаны.

Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере), им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на этой неделе стало известно, что полиция обезвредила банду, которая занималась продажей оружия и наркотиков на территории России. По данным МВД, «товар» преступники хранили в Москве, Красногорске, Дзержинске, Лыткарино, Видном и Раменском, где было арендовано 10 гаражных боксов, в которых также осуществлялась фасовка наркотических средств. Всего в ходе обысков было изъято более 190 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 144 кг гашиша, 18 кг марихуаны, 13,7 кг мефедрона, 15 кг амфетамина, а также кокаин, 10 тысяч таблеток «МДМА», 4 тысячи марок ЛСД и другие.

Кроме этого изъяты пистолет иностранного производства с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, револьвер системы Наган, сигнальный пистолет с признаками переделки для стрельбы боевыми патронами, свыше 1,7 тысячи патронов различного калибра.

В ноябре прошлого года в России был раскрыт крупный наркокартель, который действовал в не менее чем двадцати в регионах и занимался контрабандной поставкой «товара» из Европы. Тогда было изъято 950 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ, 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров (веществ, используемых при изготовлении, наркотических и психотропных средств) и 1200 килограммов химических реактивов, свыше 15 килограммов фальсифицированного лекарственного препарата, используемого для лечения нервных расстройств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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