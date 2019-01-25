Шок! В Москве подростка облили керосином и подожгли

В Москве произошел жуткий инцидент: подростки облили сверстника керосином и подожгли, в результате чего пострадавший был госпитализирован с тяжелейшими ожогами 98% тела. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным следствия, ЧП произошло накануне вечером. «15-летний юноша, находясь совместно с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома по улице Берзарина в городе Москве, получил ожоги 98% тела. Пострадавший незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении.

В СКР уточнили, что в ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств и причин случившегося. Следователи также проверят условия жизни и воспитания подростка в семье.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.01.19

«Стабильность»: цены на хлеб готовы к росту. / Беглым бизнесменам из списка Титова разрешили вернуться в Россию. / ФСБ закрыла нарколабораторию в Подмосковье: изъято почти 40 кг опасного зелья. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»