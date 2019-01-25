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Пятница, 25 января 2019, 14:20 мск

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СКР возбудил уголовное дело после взрыва в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при взрыве в подмосковной Балашихе. Чтобы установить точные причины ЧП, назначены химическая и пожаротехническая экспертизы.

Как сообщили в ГСУ СКР по Московской области, уголовное дело возбуждено после проведения доследственной проверки обстоятельств взрыва, который накануне произошел на 15 этаже многоквартирного дома. Там производились ремонтные работы, при которых рабочие использовали газовые баллоны. Вечером в квартире прозвучали два хлопка, после чего начался пожар. Смертельные травмы получили 43-летний и 35-летний мужчины, проводившие ремонт.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек), уточнили в пресс-службе подмосковного главка СКР.

Криминалисты и следователи осмотрели квартиру, изъяли оба газовых баллона, взяли соскобы со стен и потолков. Для точного установления причин смерти мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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